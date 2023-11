”Am fost penibil”. Căpitanul Farului își toarnă cenușă în cap după eșecul dur cu FC Voluntari

Ilfovenii au înscris de trei ori în primele 37 de minute ale partidei și au avut un avantaj liniștitor la pauză. În partea secundă Farul a reușit să marcheze două goluri, dar nu a fost suficient pentru a câștiga cel puțin un punct pe stadionul ”Anghel Iordănescu”.

Farul avea nevoie de o victorie pentru a ține pasul cu Petrolul, care a câștigat în această etapă, scor 2-1 cu FC Botoșani, și a urcat pe locul șase în Superliga României, ultimul care asigură prezența în play-off.

După meci, Ionuț Larie (36 de ani), căpitanul campioanei, și-a turnat cap după rezultatul dur cu FC Voluntari. Unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui Gică Hagi, fundașul spune că prestația sa a fost una „penibilă”.

Ionuț Larie: ”Am fost penibil”

”Nu am explicații, cel mai slab meci al meu de când sunt la Farul. Apărarea a fost penibilă, eu am fost penibil. Cel mai slab meci al meu de când sunt la Farul.

Am fost slabi în apărare, nu am mai mișcat cât de cât, defensiv am fost zero. Ne-am trezit prea târziu, ar fi trebuit să jucăm de la început cum am făcut-o în a doua repriză. În prima repriză am fost total depășiți, cei de la Voluntari merită victoria.

Ne-a lipsit Hagi, azi am arătat că nu putem. Sunt multe de spus, nu vreau să mai zic prea multe lucruri. Cred că e cel mai greu moment din ultimii trei ani de zile. E din ce în ce mai greu, etapele trec, noi nu acumulăm puncte, trebuie să muncim și să ne trezim. Să strângem puncte de la meciul următor”, a spus Ionuț Larie, la finalul partidei.