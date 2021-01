"Am fost dat la o parte de la Dinamo!" Atac DUR al lui Popa dupa VICTORIA impotriva 'cainilor'! Ce a spus atacantul

Chindia Targoviste s-a impus cu 1-0 in deplasarea cu Dinamo si a urcat pe loc de playoff.

Echipa lui Emil Sandoi este neinvinsa de 8 meciuri, iar victoria cu Dinamo a dus-o pe locul 6 in campionat.

Daniel Popa a fost titular cu Dinamo, echipa care l-a imprumutat la Chindia pana in vara. Atacantul si-a depus memoriu pentru a primi banii de la club, dar si pentru a ramane liber de contract.

Popa a avut o ocazie imensa in minutul 64, insa Esanu a intervenit senzational. La finalul partidei, jucatorul de 25 de ani a vorbit despre modul in care a fost indepartat din Stefan cel Mare, acuzandu-i pe fostii antrenori ca nu i-au acordat incredere.

"Vin aici si joc contra lor tinand cont ca am jucat 3 ani si jumatate aici, ma bucur pentru mine si echipa ca am luat cele 3 puncte. Am ratat, Esanu este un portar foarte bun, m-am mai intalnit cu el. Imi pare rau ca am ratat, dar am descoperit un portar bun, trebuie sa li se dea incredere. Aici nu li s-a dat incredere multor jucatori, cum a fost si cazul meu. Tinand cont ca in mine a avut doar un antrenor incredere, intre ei sunt si eu. Doar Florin Bratu m-a bagat, am reusit sa inscriu.

Inca am memoriu, banii mi i-au bagat dar nu in termen de 15 zile de la trimiterea notificarii, pot deveni liber de contract din ce am inteles.

Nu am luat eu decizia de a pleca, am fost dat la o parte, primul club care mi-a sarit in ajutor a fost Chindia, m-au sunat sa merg acasa. Mi-au zis ca voi face un sezon bun si voi merge mai departe", a spus Daniel Popa la finalul meciului.