Alti 5 fotbalisti vor sa scape de Dinamo! Cine sunt jucatorii care au depus memorii si isi cer banii 

Banii lui Pablo Cortacero inca nu au ajuns in conturile lui Dinamo.

Promisiunile nerespectate ale spaniolilor i-au determinat pe multi dintre jucatorii lui Dinamo sa fie dezamagiti si sa incerce sa plece de la club.

Chiar daca suporterii-actionari din Stefan cel Mare i-au chemat la negocieri pe fotbalisti si au reusit sa ii convinga pe unii dintre ei sa ramana la Dinamo, altii continua sa isi depuna memorii, dorindu-si sa scape de situatia dezastruoasa in care se afla clubul alb-rosu.

Potrivit GSP, in sedinta din aceasta saptamana de la Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor, s-au discutat dosarele a 5 jucatori de la Dinamo. Este vorba despre Mihai Popescu, Daniel Popa, Radu Zamfir, Andrei Sin si Andreas Mihaiu, toti 5 avand pretentii financiare.

Astfel, in timp ce Pablo Cortacero se gandeste la banii care vor intra in conturile clubului din drepturile TV, Dinamo se va desparti, prin incetarea raporturilor contractuale, de jucatori crescuti in Academia lui Dinamo.

Meciul cu Chindia Targoviste, care va fi transmis in format LIVE TEXT in aceasta seara, de la ora 20:00, pe www.sport.ro, ar putea fi ultimul al lui Mihaiu in tricoul lui Dinamo.