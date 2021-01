BREAKING NEWS! Se incheie 'era spaniola' la Dinamo! Juan Camara si-a reziliat contractul cu alb-rosii. Craiova incearca sa profite

Continua plecare de la echipa din Stefan cel Mare din cauza problemelor financiare.

S-a discutat mult in ultimele saptamani despre posibilitatea ca Juan Camara sa paraseasca echipa in aceasta iarna asemenea fostilor sai colegi Borja Valle, Isma Lopez, Alexander Gonzalez, Aleix Garcia si Abdoulaye Ba.

Desi fotbalisul a asigurat in mai multe randuri ca va continua in Stefan cel Mare si in 2021, Gazeta Sporturilor anunta ca fotbalistul de 26 de ani si-ar fi luat deja la revedere de la colegii sai si urmeaza sa discute cu membrii programului DDB rezilierea contractului.

De aceasta situatie incearca sa profite Universitatea Craiova. Conform sursei citate, oltenii doresc sa inceapa negocierile cu polonezi de la Jagiellonia, club de care apartine Camara, pentru un imprumut pana in vara.

Camara este ultimul fotbalist spaniol adus de Dinamo in vara lui 2020. Fotbalistul crescut de Barcelona care chiar a inscris un gol pentru catalani in Champions League a reusit in acest sezon doua goluri si a oferit si patru assisturi in 16 meciuri toate competitiile.