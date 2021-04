Negoita a iesit din grota! "Dinamo are cei mai multi dusmani. Altii au traseele facute, au oamenii lor!" Ce spune patronul lui Dinamo despre iesirea din fotbal

Dupa luni de tacere, Ionut Negoita a vorbit despre motivele care l-au facut sa se retraga de la Dinamo.

Fostul patron al 'cainilor' spune ca si-a dat seama ca nu are nicio sansa de a reusi in 'Stefan cel Mare' din cauza sistemului de relatii caruia a trebuit sa-i faca fata.

"Mi-am dat seama ca nu am nicio sansa la Dinamo. E mult prea complicat. Jocuri de culise... Dinamo are foarte multi dusmani, cei mai multi dusmani din tot ce exista in Romania. Sa va uitati. E foarte complicat. Dar sunt trasee facute, poteci batatorite, oameni de foarte multa vreme...

Ma refer la echipe care conteaza, la oameni care au pretentii si istorie, care vor sa fie sus tot timpul. Am construit foarte mult la viata mea, dar niciodata nu poti construi ceva adevarat pe mocirla", a spus Negoita la Digisport.