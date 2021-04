"Doar Dinamo Bucuresti poate angaja acesti jucatori!" Mihai Mironica dupa dezastrul de la Medias: "Principala competenta a conducatorilor actuali e sa inverseze niste maieuri"

Dar n-ar putea actuala conducere a lui Dinamo sa le faca pe echipele adverse sa imbrace ele tricourile lui Dinamo?

Ca doar asta este principala competenta a actualilor conducatori ai cainilor, sa inverseze niste maieuri. Cum toata lumea o bate pe Dinamo, cu aceasta geniala schema tararachista a inversarii tricourilor cainii ar putea ajunge in cupele europene.

De fapt, cred ca li s-a intamplat deja cainilor ceva de genul acesta. Cred ca si acum niste stelisti imbraca tricourile lui Dinamo si fac in asa fel incat vechea rivala sa se duca in liga a doua. Cu doar doi fotbalisti decenti, Sorescu si Anton, Dinamo arata ca o echipa destinata retrogradarii.

De mai mult timp, am avertizat asupra faptului ca am putea asista la acest paradox: suporterii sa rezolve ce parea de nerezolvat, obtinerea licentei, si totusi echipa sa inceapa un picaj spre Liga 2. Gloriile dinamoviste spuneau insa ca nu se poate asa ceva, ca lotul pe care-l are Dinamo e clar de prima liga.



Acest lot al lui Dinamo este insa rezultatul gandirii celor mai incompetenti oameni din Liga 1, sefi de galerie care au ajuns conducatori de club, directori sportivi, antrenori. E foarte greu sa aduci atat de multi fotbalisti slabi pe parcursul unui sezon la o echipa cum s-a intamplat in actuala stagiune la Dinamo. Plus obsesia asta ridicola de a readuce dinamovisti la echipa in loc de a angaja energii proaspete. Te uiti la cat de catastrofal e acest Filip, la cat de pensionabil e varful Nemec. Te intrebi cum acesti oameni l-au putut angaja antrenor pe un Gigi Multescu care nu are suflul de a-i raspunde unui moderator aflat in studio la doi metri de el.

Cand s-a introdus sistemul cu play-off, s-a dorit o inflatie de Steaua-Dinamo, marea rivalitate din fotbalul nostru. Dinamo a refuzat insa ideea, a preferat sa aiba sezon de sezon 4 derby-uri cu Voluntari. Marele vis al federalilor s-ar putea indeplini in stagiunea viitoare cand Dinamo ar putea avea 4 dueluri cu clona stelista infiintata acum cativa ani la unitatea militara din Ghencea si care da acum marele asalt al promovarii din liga a treia.

Intr-un moment in care Dinamo ajunge la 13 meciuri consecutive fara victorie in campionat, directorul sportiv Mario Nicolae, acest personaj ciudat cu decizii naucitoare, vine cu doua momente care duc ridicolul dinamovist pe culmi. Intr-un interviu dat prin Italia, se apuca sa spuna ca Dinamo, aceasta Dinamo care se pregateste de Champions League de la infiintarea competitiei, s-a simtit umilita de aparitia Super League.

In plus, acelasi domn anunta in Romania un “mare proiect”. Te gandesti imediat la jucatori, dar nu, Dinamo se pregateste sa faca un film pentru Netflix. Fix de Netflix mai avea nevoie Dinamo. Stiti vorba cu tichia de margaritar. Toti isi fac echipe, o bat pe Dinamo de-o zvanta, dar cainii sunt suparati pe Super League si-si fac un film.