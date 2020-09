"Am alta treaba de facut, nu ma bag la speciale!" :)) Dinamovistii, incantati dupa ce l-au vazut pe Valle! Dezvaluiri din autocar: "Le-am zis sa-i trimita clipul lui Messi!"

Noul Dinamo i-a cucerit si pe jucatorii romani din lotul lui Contra!

"De mult n-am mai avut asa o liniste in teren. A fost foarte bine azi", a recunoscut Ricardo Grigore, titular in premiera in acest sezon.

Golul lui Borja Valle l-a lasat masca pe Grigore. Fundasul nici macar n-ar indrazni sa incerce o asemenea executie in timpul unui meci: "N-am vazut in Romania asa ceva. Am alta treaba de facut, nu ma bag la speciale. Eu vreau sa-mi fac treaba in aparare."



Fanii lui Dinamo le-au facut o impresie puternica spaniolilor: toti au scos telefoanele sa filmeze in momentul in care autocarul a ajuns in Stefan cel Mare si ultrasii i-au asteptat cu fumigene alb-rosii. "Glumeam si le ziceam sa-i trimita lu' Messi filmarea", a glumit Deian Sorescu la Digisport.