Alibec si-a aflat astazi pedeapsa! Atacantul rateaza meciul cu Dinamo! Cat lipseste de pe teren!

LPF a anuntat astazi pedeapsa lui Denis Alibec.

Atacantul de la Astra Giurgiu, Denis Alibec a fost eliminat in mod eronat in meciul cu FC Voluntari si astazi si-a aflat pedeapsa. Alibec a fost suspendat doua jocuri de catre Comisia de Disciplina a FRF.

"In baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Alibec Denis (FC Astra Giurgiu) cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate de 3.000 lei", a anuntat LPF.

Fotbalistul Astrei a primit cartonasul rosu in minutul 90+3 la meciul cu FC Voluntari, incheiat la egalitate, 1-1. Denis Alibec nu va putea juca in ultimul meci din acest an, contra lui Dinamo, dar nici in primul din 2019, atunci cand Astra va juca in deplasarea de la Medias, cu Gaz Metan.