Alibec, dat de gol de Budescu: „Câți bani am dat eu împrumut, el și-a luat pistoale la Counter-Strike!” Marele viciu al atacantului

Denis Alibec (31 ani) a revenit în Liga 1. Plecat la Atromitos, în iarna lui 2022, atacantul a bifat 12 prezențe pentru greci, în care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă, iar în sezonul 2022-2023 va evolua la Farul Constanța.

Constantin Budescu (33 ani), fostul coechipier al lui Alibec la FCSB și Astra Giurgiu, îl avertizează pe Gică Hagi (57 ani). Mijlocașul de creație a precizat că viciul cel mare al atacantului este pierdutul nopților cu jocurile pe calculator și consolă.

Budescu: „Am intrat pe ușă, dar dacă avea câștile pe urechi...”

„Am dat bani împrumut, am și acum am bani dați, dar nu am ajuns să mă cert de la asta. Dacă am putut să ajut, am ajutat. Acum, dacă o să mi-i dea sau nu înapoi, eu am putut să ajut. Când te sună că au nevoie imediat de bani, te gândești că au o problemă și vrei să îl ajuți.

Bine, Alibec are alte vicii, nu alea pe care le avem noi. Le are pe alea de noapte. Nu discoteci, joacă pe Play Station. Joacă Counter Strike, câți bani am dat noi împrumut (n.r. - împreună cu Gabi Tamaș), ăla și-a luat arme, pistoale la CS, căști, calculatoare.

Unde stătea înainte în chirie, aveam și eu apartament. L-am sunat, nu răspundea, știam că are ușa deschisă, am intrat la el, m-am spălat un pic, m-a sunat mai pe seară. I-am răspuns că am fost pe la el, m-a întrebat pe unde am intrat. I-am spus că pe ușă, dar dacă avea căștile pe urechi…”, a spus Constantin Budescu la „Fiță cu Adiță”.