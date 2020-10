Alexandru Pascanu, despre cel mai dificil moment al carierei sale: "A durut cel mai tare"

Alexandru Pascanu a fost convocat de Adrian Mutu la nationala U21 si a vorbit despre cel mai dificil moment din cariera lui.

Actualul jucator de la FC Voluntari a fost in trecut dorit de Gigi Becali, dar a semnat cu CFR Cluj, unde nu a reusit sa se impuna. Pascanu a declarat ca cel mai greu moment din cariera lui a fost semifinala de la europeanul din din Italia impotriva Germaniei. La turneul final de acum doua veri echipa condusa de Mirel Radoi a avut un parcurs exceptional si a ajuns pana in semifinale, acolo unde a pierdut cu 4-2.

"Cel mai greu moment a fost acela cand am pierdut semifinala cu Germania de la Euro 2019. A durut cel mai tare acel moment. Eram la un singur meci de a juca o finala de turneu final. Ar fi fost o performanta extraordinara pentru noi. M-a marcat tare acel moment", a declarat Pascanu pentru frf.ro.

Jucatorul lui FC Voluntari a vorbit si despre jucatorul care l-a uimit cel mai mult in cariera.

"Pe mine m-a impresionat Kante. Felul lui de a fi, modestia lui. Desi era jucator de Premier League, a si castigat campionatul, venea cu o masina modesta la cantonament. In al doilea rand, tot timpul te asculta, iti dadea sfaturi, aveai mereu ce invata de la el. In plus, mi-au mai placut Van Dike si Ramos", a declarat Alexandru Pascanu.

Nationala U21 va juca pe 9 octombrie impotriva Ucrainei si pe 13 octombrie cu Malta in preliminariile pentru EURO 2021. Ambele meciuri vor fi transmise in direct de PRO TV.