„Câinii” au dominat autoritar încă din primele minute și au deschis scorul în minutul 44 prin Cătălin Cârjan. În a doua repriză Dinamo a marcat din nou prin Armstrong, iar Sivis a închis tabela la 3-0.
Alexandru Musi a explicat gestul cu banderola de la naționala de tineret: „Am vrut să i-o arunc”
Dinamo s-a impus cu 3-0 în fața lui Petrolul, într-un meci din etapa a noua a Superligii. Partida a putut fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Alexandru Musi a recunoscut că s-a bucurat să revină pe stadionul Petrolului, acolo unde a jucat timp de un sezon. Jucătorul lui Dinamo a vorbit și despre scandalul care l-a avut în centru le echipa națională de tineret.
Musi nu s-a ferit să spună că „roș-albii” se pot bate la titlu în Superliga.
„Pentru mine este un sentiment frumos că m-am întors pe Ilie Oană, e bine că am câștigat, trebuie să o ținem tot așa. Suntem o familie, ne unește jocul, eu sunt într-o formă foarte bună.
Cu siguranță victoria cu FCSB, chiar dacă am început mai prost sezonul, ne-a dat moral și sperăm să o ținem tot așa.
În primul rând vrea să îmi cer scuze față de colegi, eu nu am înjurat antrenorul, a fost cu un coleg, cu Burnete a fost conflictul. Cu banderola (n.r. momentul în care Musi a aruncat banderola), a venit Trică în spatele meu și am vrut să i-o arunc, dar în primul rând vreau să îmi cer scuze. Kopic mi-a transmis să rămân la fel și să îmi văd de treaba mea.
La cel lot avem și la cum ne pregătim eu cred că putem bate la titlu.”, a spus Alexandru Musi.
Dinamo se află pe locul trei în campionat în urma acestei partide și sunt la cinci „lungimi” de primul loc ocupat de Universitatea Craiova.
