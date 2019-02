"Nu stiu daca FCSB ia titlul pana ajung eu acolo, dar Dinamo sigur nu!" :)) Alexa face transferuri la FCSB: "Daca-si pune Gigi in cap, il ia, credeti-ma!"

Alexa e sigur ca Dinamo n-are nicio sansa la campiona fara el pe banca.

Antrenorul Dunarii Calarasi spune ca ar accepta o noua oferta din partea lui Becali, dupa ce negocierile au cazut in ultima clipa iarna asta. Alexa ii recomanda lui Becali si ce transfer sa faca daca vrea sa nu mai aiba probleme in aparare: Vinicius de la CFR Cluj/

"M-am intalnit cu MM pe culoar inainte de meci, n-am niciun fel de ranchiuna fata de el. Imi doresc ca Teja sa aiba succes, il respect foarte mult si sper sa fie alegerea cea mai inspirata. Steaua e o echipa foarte greu de refuzat. Probabil m-as duce, dar nu mi-as renega trecutul dinamovist si rapidist. Cat am vorbit cu Gigi Becali mi s-a parut un om cu care poti avea un dialog. Nu stiu daca FCSB va lua titlul pana ajung eu acolo, dar Dinamo sigur nu! (rade) CFR e favorita la titlu daca bate etapa asta. Chiar daca se injumatatesc punctele, nu o vad pe CFR sa piarda doua sau trei meciuri la rand. Steaua are nevoie de Vinicius de la CFR. Daca isi pune Gigi asta in cap, il ia si pe Vinicius, credeti-ma", a spus Alexa.