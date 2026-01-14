Alex Dobre pleacă de la Rapid?! Salariul imens pe care i-l pregătește Maccabi Haifa

Alex Dobre pleacă de la Rapid?! Salariul imens pe care i-l pregătește Maccabi Haifa Superliga
Alex Dobre ar putea să o părăsească pe Rapid în această iarnă.

Aripa dreapta a giuleștenilor a avut un sezon senzațional până acum și este unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului.

Dobre a atras atenția mai multor cluburi importante în urma prestațiilor în tricoul „alb-vișiniilor”.

Ce salariu ar putea avea Alex Dobre la Maccabi Haifa

Maccabi Haifa a pus ochii pe folositul de 27 de ani și este pregătită să le facă o ofertă celor de la Rapid.

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid și președintele clubului, a dezvăluit suma pentru care ar fi dispusă gruparea giuleșteană să îl lase pe Dobre să plece în această iarnă - VEZI AICI despre ce sumă este vorba.

Formația din Israel este gata să îi facă o ofertă de 1,5 milioane de euro lui Rapid și să îi ofere un salariu de 400.000 de euro pe an lui Alex Dobre, conform Golazo.com.

În cazul în care ar accepta acest salariu, Dobre ar câștiga de aproape patru ori mai bine decât la Rapid, unde salariul său anual este de 120.000 de euro.

Dobre, care mai are un an și jumătate contract cu Rapid, este golgheterul Superligii, cu 11 goluri, la egalitate cu Jovo Lukic.

  • 2,8 milioane de euro este cota de piață a lui Dobre, potrivit Transfermarkt
  • Bournemouth, Bury, Rochdale, Yeovil Town, Wigan, Dijon și Famalicao sunt echipele la care a mai jucat Dobre înainte de a semna cu Rapid
  • 5 meciuri a strâns până acum Dobre la naționala de seniori a României
