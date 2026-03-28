Alexandru Dobre (27 de ani) este golgheterul Rapidului, cu 15 goluri în acest sezon de Superligă. Are șanse reale pentru titlul de golgheter la finalul acestui sezon, dar până atunci se poate lăuda cu o cotă impresionantă pe platformele de specialitate.

Alexandru Dobre, cel mai bine cotat jucător de la Rapid

În cursul zilei de vineri, Transfermarkt a updatat cotele de piață pentru mai mulți jucători din campionatul nostru. Printre aceștia se numără și Dobre, care este acum evaluat la 3,2 milioane de euro.

Este un salt imporatnt, ținând cont că la începutul acestui sezon avea o valoare de piață de 1,8 milioane de euro, iar la precedentul update a fost cotat la 2,8 milioane de euro.

Dobre este și cel mai bine cotat jucător din lotul Rapidului. Următorul este Claudiu Petrila (2,7 milioane de euro), iar podiumul este completat de Tobias Christensen (2,5 milioane de euro).

Daniel Chiriță: "Rapid are jucători foarte rapizi în față"

Fan înfocat al Petrolului, pentru care este un fotbalist emblematic, dar ”lupii galbeni” evoluează în play-out, Daniel Chiriță vrea ca gruparea din Giulești să se impună la finalul play-off-ului de Superliga României. A văzut o echipă puternică formată de Costel Gâlcă, iar din acest motiv și crede că Rapid se poate încorona campioană.

”E imprevizibil play-off-ul în acest sezon, se poate întâmpla orice în acest play-off! CFR Cluj e în formă bună, Rapid la fel, Universitatea Cluj e și ea acolo, cu evoluții solide. Dar, eu am vorbit cu cineva înaintea primei etape, înainte de meciul dintre Craiova și Argeș, și mă gândeam că poate face surpriza Argeș. A și făcut-o!

E ceva ce nu s-a întâmplat de mulți ani în România, să fie atât de strâns play-off-ul, să aibă toate echipele șanse. E foarte greu să spun cine ia campionatul, dar aș vrea Rapid! Eu vreau să ia Rapid, dar e foarte greu de spus cine e favorită certă! Mai sunt etape, vedem ce o să fie. Eu îmi doresc să ia Rapid, clar! Cred că e în stare să ia campionatul, pentru că e o echipă solidă, iar în față are jucători foarte rapizi”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.