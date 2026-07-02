Kosovarul a semnat cu Rapid în august 2023, după ce giuleștenii au plătit pentru serviciile lui aproximativ 1,3 milioane de euro. Un singur an mai târziu, au generat un profit de peste 3,7 milioane de euro după ce l-au vândut în Cehia, la Sparta Praga.

Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”

În doi ani petrecuți la cehi, Rrahmani a bifat 83 de apariții în toate competițiile pentru Sparta Praga, a înscris 26 de goluri și, pe deasupra, a oferit și șase pase decisive, în aproape 4200 de minute.

E timpul însă ca Rrahmani să-și ia rămas bun de la Cehia. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Venezia e pe cale să închidă transferul kosovarul.

Fotbalistul va avea un ”contract până în 2030” la nou-promovata din Serie A. Venezia va juca în primul eșalon al Italiei după ce a terminat pe prima poziție în Serie B stagiunea recent încheiată, cu 82 de puncte.