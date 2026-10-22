"Suntem foarte fericiţi pentru cele trei puncte. Dar în acelaşi timp sunt recunoscător pentru acest nou gol pe care l-am înscris în Conference League. Bineînţeles că îi mulţumesc lui Mora, mi-a centrat atât de bine la faza golului încât n-aveam voie să ratez.

Assad Al Hamlawi: ”Adversarii chiar au o echipă bună”

Sper să pot continua în acelaşi fel. Eu nu voi fi mulţumit decât când cariera mea se va sfârşi", a spus Assad la postul DigiSport.

"Adversarii chiar au o echipă bună, au arătat un fotbal foarte bun. Noi n-am reuşit să menţinem acelaşi ritm şi presiune de-a lungul tuturor celor 90 de minute, din păcate, şi atunci au apărut şi ocaziile lor.

Dar eu am încredere în echipa mea, de fiecare dată facem tot ce putem. Urmează alte meciuri foarte grele în Conference League, dar noi credem în şansa noastră", a adăugat atacantul palestinian.

Universitatea Craiova a obţinut o victorie importantă, 3-1 (2-0) cu formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes, joi seara, pe Estadi de la FAF din Encamp, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League.

Campioana României s-a impus prin golurile Assad Al Hamlawi (3), Ştefan Baiaram (5) şi Simon Elisor (86), dar a trăit periculos pe final, după ce Borja Arellano (78) a redus din diferenţă.

După 1-1 cu Getafe (15 octombrie), în Bănie, şi 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (22 octombrie), în deplasare, Universitatea Craiova va juca în continuare în Conference League pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almatî (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Agerpres.