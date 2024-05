"Adversarul nu are ce să spună". Dorinel Munteanu, discurs apăsat după Oțelul Galați - FC Botoșani 

Gaitan a deschis scorul în minutul 12. Deşi au avut un gol anulat, în minutul 37, gălăţenii au făcut 2-0, Rusevic marcând printre picioarele portarului oaspete. Gazdele au mai avut un gol anulat, în minutul 90+1 şi partida s-a încheiat cu victoria Oţelului, 2-0 cu FC Botoşani.

„Nu avem timp să ne bucurăm, trebuie să ne recuperăm foarte bine în seara asta, de dimineață plecăm spre Sibiu (n.r.: pentru finala Cupei României). Sigur, îmi felicit echipa pentru atitudine, pentru ce a făcut.

Am spus toată săptămâna, am răspuns la toate întrebările că voi alege cel mai bun 11. Am fost norocos, i-am ales pe cei mai buni și am câștigat meritat. Adversarul nu are ce să spună. Dimpotrivă, am dominat jocul atât în prima, cât și în a doua repriză”, a declarat Dorinel Munteanu, la televiziunea Digisport.