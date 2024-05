Dănuț Lupu, semnale de alarmă pentru Dinamo! "Am stat la mâna altora"

Prin victoria obținută și rezultatele din alte meciuri, Dinamo a reușit să prindă barajul pentru menținerea în SuperLigă și va urma să se dueleze într-o "dublă" manșă cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Dănuț Lupu a tras un semnal de alarmă și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu perspectiva acestui baraj. Fostul internațional a subliniat că nu a fost surprins de victoria echipei sale împotriva UTA Arad, dar a fost dezamăgit că Dinamo nu va juca împotriva celor de la CS Mioveni la baraj.

Astfel, cu două meciuri decisive în față, presiunea este pe umerii "câinilor roșii', iar atenția și speranța tuturor fanilor sunt îndreptate către jucători în încercarea de a se menține în primul eșalon fotbalistic românesc.

„Eu de Mircea Rednic eram sigur că nu îi va încurca, iar Dinamo nu va avea probleme. Dar am stat la mâna altora. Trag un semnal de alarmă. Mai aveți două meciuri. Mi-aș fi dorit să joace cu CS Mioveni decât cu Csikszereda.

Eu am fost sigur că vor câștiga în seara aceasta. Eram conștient de faptul că vor conta celelalte partide. Până în minutul 60 la Craiova, când era 1-1, am crezut că va reuși și Craiova să facă ceva. Până la urmă, eu cred că FC U Craiova are cel mai bun lot din cele 5 echipe”, a declarat Dănuț Lupu, conform Fanatik.

Situația din play-out-ul Superligii României. Echipele retrogradate + cele care merg la baraj