Fostul mare arbitru și finanțator al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu (74 de ani), l-a criticat dur pe centralul Sebastian Colțescu (48 de ani) după deciziile controversate din derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 2-2, din etapa a opta a SuperLigii.



Adrian Porumboiu s-a crucit când a văzut arbitrajul din CFR Cluj - FCSB: „Nu ai voie să faci așa ceva”



Porumboiu s-a arătat nemulțumit de prestația lui Colțescu, după ce atât Gigi Becali, patronul FCSB, cât și Cristi Balaj, președintele CFR, au contestat vehement arbitrajul din Gruia.



„Sunt multe de spus, dar au fost multe greșeli care nu cred pot apărea la un arbitru căruia i se dă credit în continuare. Nu ai voie, adică dacă dai roșu la Abeid, când mingea nu era în joc, de ce să reiei jocul cu o minge de arbitru?



Au fost câteva faze, la care nu ai cum să nu dai roșu, al doilea galben lui Mihai Popescu, chiar dacă ai lăsat avantaj, revii și dai al doilea avertisment. Nu ai cum să nu vezi trageri de tricou la Alibec, nu ai cum să nu vezi. De altfel și șutul în mână, când și-a mărit aria corpului (n.r. Păun), nu ai cum să nu dai penalty”, a declarat Porumboiu la iamsport.ro.



Partida din Gruia a fost extrem de intensă. CFR Cluj a deschis scorul în minutul 19, prin Djokovic, după un corner executat de Korenica. FCSB a egalat în minutul 41, dintr-un penalty acordat după consultarea VAR, transformat de Florin Tănase.

În repriza secundă, Louis Munteanu a marcat în minutul 66, dar golul a fost anulat pentru offside, iar Cisotti a egalat pentru FCSB în minutul 87, cu un gol dintr-o lovitură de cap plasată la colțul lung.



După remiză, ambele echipe rămân cu câte o singură victorie în acest început de sezon. FCSB se pregătește pentru o deplasare la Csikszereda, în timp ce CFR Cluj va juca la Metaloglobus.

