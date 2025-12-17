AEK Atena, locul 4 în grupa unică din Conference League, cu 10 puncte în 5 etape, are deja asigurată calificarea în primăvara europeană, însă caută o victorie contra Craiovei pentru a rămâne în primele 8.

Marko Nikolic: "Șanse 50-50 la AEK Atena - Craiova. Răzvan Marin, probabil titular"



AEK, care traversează o formă extraordinară, cu 11 victorii în ultimele 12 partide, va înfrunta Universitatea Craiova, locul 23 în Conference League, cu 7 puncte. Oltenii s-ar putea califica în play-off-ul pentru optimi chiar și cu un eșec la Atena, însă depind de rezultatele adversarelor.

Marko Nikolic, antrenorul lui AEK, a susținut la conferința de presă că șansele sunt egale pentru confruntarea de joi seară, a vorbit despre stilul de joc al Universității Craiova, dar și despre șansele ca Răzvan Marin să fie titular în formația greacă.

"Mai avem două meciuri până la Crăciun. Echipa este într-o formă bună, cu 11 victorii în ultimele 12 meciuri. Am reușit să ne asigurăm calificarea în următoarea fază, dar important este să câștigăm mâine pentru a ne clasa în primele 8 și a merge direct în optimi.



Nu va fi un meci simplu, avem și câteva absențe, dar ne așteptăm la un stadion plin și o atmosferă pozitivă. Vom înfrunta o echipă puternică și ne așteaptă o misiune dificilă. Craiova evoluează cu trei fundași centrali, are un joc bun pe contraatac și îi place să aibă posesia.



Șansele sunt 50-50. Avem nevoie de concentrare maximă, atenție și energie. Mâine nu va fi o sărbătoare, ci o bătălie.



Răzvan Marin a fost într-o formă foarte bună la început, apoi a urmat un declin natural. Acum, s-a întors și are șanse mari de a fi titular mâine.



Craiova este o echipă care poate provoca momente neplăcute adversarului. Le-am urmărit meciurile, au dezvoltat un proiect excelent, iar echipa e în creștere. Au schimbat antrenorul, însă nu și sistemul de joc. E o echipă puternică pe contraatac, se organizează bine în spatele mingii și te pedepsește dacă nu ești concentrat", a spus Marko Nikolic.

Clasamentul din Conference League

