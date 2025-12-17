Doi reprezentanți ai clubului FC Utrecht vor fi prezenți pe Arena Națională special pentru a-l monitoriza pe Alexandru Dobre.



Evoluțiile solide ale extremei dreapta în vârstă de 27 de ani au atras atenția clubului din Eredivisie de mai multă vreme, însă olandezii au preferat o strategie de așteptare. Acum, scouterii batavi au decis să iasă la lumină și să vină la București pentru a-l vedea pe Dobre la lucru într-un meci cu presiune maximă, potrivit informațiilor obținute de GSP.



Interesul extern pentru Dobre nu este o noutate în acest sezon. Dan Șucu a mai avut pe masă o ofertă pentru fotbalist în vară, venită de la Legia Varșovia, însă mutarea în Polonia a picat după ce finanțatorul Rapidului a refuzat propunerea.



Salariu de aproape jumătate de milion de euro



Pentru a-l lăsa pe Dobre să plece în Olanda, conducerea din Giulești solicită peste două milioane de euro. Cota de piață a jucătorului este estimată la 2,3 milioane de euro pe portalurile de specialitate, o sumă justificată de cifrele excelente din actuala stagiune.



Jucător, ademenit cu un salariu impresionant. Dacă la Rapid încasează în prezent 12.000 de euro lunar, sursa susține că Utrecht ar fi dispusă să-i pună pe masă un salariu anual de 450.000 de euro.



Alexandru Dobre este principala „gură de foc” a Rapidului în acest campionat, având deja 10 reușite și două pase de gol. El este al doilea jucător din Superliga la capitolul contribuții decisive în ediția 2025-2026.



FC Utrecht este fosta echipă a lui Mihai Neșu. Formația se află pe locul 8 în Eredivisie, cu 23 de puncte acumulate în 16 etape, și este angrenată în grupele Europa League, unde urmează să înfrunte adversari precum Genk și Celtic.

