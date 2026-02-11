Campioana U BT Cluj s-a calificat în optimile BKT EuroCup, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, în faţa a 10.000 de fani, formaţia Aris Salonic, scor 111-92 (55-43), în ultimul meci din grupa A, decisiv pentru faza următoare, care va debuta în 10 martie.

Principalii marcatori ai partidei au fost Molinar 20 puncte, Russell 19, Guzman 19, Creek 16, pentru U BT Cluj, respectiv Jones 24, Kulboka 18, Andjusic 12, pentru Aris, care a fost susţinută de circa 500 de fani.

În ultima etapă din grupa A s-a mai jucat meciul dintre Slask Wroclaw – Cedevita 81-114, iar celelalte sunt programate, miercuri seară, între Neptunas – Bahceşehir, Towers Hamburg – Baxi Manresa şi Umana Reyer Veneţia – Hapoel Ierusalim.

Ce urmează pentru clujeni în fazele eliminatorii

Indiferent de rezultate sunt calificate direct în sferturi primele două clasate din grupa A, Hapoel şi Cedevita, iar în optimi vor juca următoarele patru echipe, adică Bahceşehir, Umana Reyer Veneţia, Baxi Manresa şi U BT Cluj.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 şi 103-92 cu Towers Hamburg, 87-93 şi 80-86 cu Cedevita, 110-86 şi 99-101 cu BAXI Manresa, 89-101şi 104-114 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

În optimi se joacă încrucişat cu echipele de pe locurile 3-6 în grupa B, pentru celelalte locuri disponibile în sferturi. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (14-18 februarie).