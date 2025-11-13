Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii închiși: „Aș pleca pe jos până acolo”

Alexandru Hațieganu
Adrian Mutu a numit echipa pe care ar antren-o fără să stea pe gânduri.

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă, iar după victoria cu 2-0 în fața lui Lazio, din runda trecută de Serie A, „nerazzurrii” se află pe primul loc în campionat.

Echipa milaneză are și patru din patru victorii în Faza Ligii din Champions League, unde se află pe poziția a treia cu maximum de puncte.

Mutu a vorbit despre succesul pe care îl are Cristi Chivu la Inter și a recunoscut că și-ar dori să fie în locul lui.

„Briliantul” a adăugat și faptul că dacă ar avea oportunitatea de a o antrena pe Fiorentina nu ar sta pe gânduri și ar accepta să stea pe banca fostei sale echipe.

„Bineînțeles că aș vrea să fiu în locul lui, că toți antrenorii români ar vrea. Cred că orice antrenor, nu numai român, ar vrea să fie. Deci nu e invidie, e o motivație.

Dacă mă întrebați de Fiorentina, normal c-aș vrea, acum aș pleca pe jos până la Firenze. Dar nu e așa simplu. Cristi are o viață în Italia, s-a stabilit acolo”, a spus Adi Mutu la Digisport.

Adrian Mutu a jucat pentru Fiorentina între iulie 2006 și iulie 2011.

Atacantul român a adunat 143 de meciuri în tricoul echipei italiene și a reușit să marcheze 69 de goluri și să ofere 29 de pase decisive.

