Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii închiși: „Aș pleca pe jos până acolo”

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă, iar după victoria cu 2-0 în fața lui Lazio, din runda trecută de Serie A, „nerazzurrii” se află pe primul loc în campionat.

Echipa milaneză are și patru din patru victorii în Faza Ligii din Champions League, unde se află pe poziția a treia cu maximum de puncte.



Adrian Mutu a numit echipa pe care la care ar merge fără să stea pe gânduri



Mutu a vorbit despre succesul pe care îl are Cristi Chivu la Inter și a recunoscut că și-ar dori să fie în locul lui.

„Briliantul” a adăugat și faptul că dacă ar avea oportunitatea de a o antrena pe Fiorentina nu ar sta pe gânduri și ar accepta să stea pe banca fostei sale echipe.