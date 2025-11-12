De atunci, Mutu nu a mai antrenat la nivel de seniori și a fost ocupat cu Academia de Fotbal căreia i-a dat și numele.

Adrian Mutu: ”Sunt cu două echipe din Asia în discuții!”

Adrian Mutu abia așteaptă să preia o nouă echipă și să revină în antrenorat. ”Briliantul” a dezvăluit că în momentul de față se află în discuții cu două cluburi din zona Golfului, însă, deocamdată, lucrurile nu sunt bătute în cuie.

Totuși, există posibilitatea să se ajungă la un acord chiar în pauza pentru meciurile echipelor naționale sau în perioada imediat următoare.

”Normal ar fi să antrenez, profesional vorbind, asta ar fi normal. E o perioadă de tranziție, pentru că se apropie acum finalul sau întreruperea asta de iarnă. Dacă vor fi oportunități care se vor ivi și care îmi convin, bineînțeles, de ce nu.

Se poate întâmpla și acum, când e pauza pentru echipele naționale. Cu cine sunt eu în discuții, campionatele din țările respective se întrerup o lună de zile, mai e un meci și după aia e întrerup o lună de zile. Prin Asia, Arabia Saudite, Emirate.

Sunt cu două echipe de acolo în discuții, să vedem dacă iese ceva. Îmi lipsesc antrenamentele zilnice, să fiu acolo între băieți, să fiu față în față cu problemele zilnice cu care se confruntă un antrenor, dar m-am concentrat foarte mult pe academie”, a spus Adrian Mutu la Digi Sport.

