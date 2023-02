FCU Craiova a câștigat într-o manieră categorică meciul cu U Cluj, 5-0, din runda 24 a Superligii. Partida s-a disputat fără spectatori, după ce Adrian Mititelu (54 ani) a mărturisit că a fost nevoit să recurgă la această măsură, din cauza scandărilor xenofobe de la Sfântu Gheorghe, care, cel mai probabil, o vor costa înfrângerea la „masa verde” pe gruparea din Bănie.

Adrian Mititelu: „Ambii mei copii au plecat la București din cauza lor!”

Ulterior, omul de afaceri a precizat că stadionul „Ion Oblemenco” va fi închis pentru fanii olteni pentru o perioadă nedeterminată. Mai mult, când a auzit că Peluza Sud vrea să-și facă apariția la meciul din deplasare cu Rapid, de pe 10 februarie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, a anunțat că va scoate echipa de pe teren dacă el, sau un membru din familia sa, vor fi subiecții unor scandări sau afișe defăimătoare. De altfel, acesta este motivul care a dus la situațiile tensionate între Adrian Mititelu și ultrașii olteni, după ce membrii Peluzei Sud au continuat să-l jignească, după cum a mărturisit patronul lui FCU Craiova, în direct pe PRO Arena.

„I-am adus eu cu forța? Poate și din cauza lor... ei m-au instigat să refac echipa. Dar am avut o convenție, domnule Mironică, vă spun acum în premieră. Am avut convenție, ca în momentul în care echipa e în Liga 1, să nu mă mai înjure și să nu mă mai atace. Nu s-au ținut de ea, lucrurile au degenerat.

Am plătit pentru asta, le-am dat și bani, le-am dat tot ce au vrut ei. Unii au confiscat această galerie și a devenit 'Afacerea Peluza Sud' pe cârca familiei Mititelu. Ei au înflorit și familia Mititelu a intrat în nenorociri. Știți ce probleme am eu în familie pentru chestia asta? Și ce reproșuri am... . Copiii mei au plecat în București din cauza lor. Ambii mei copii sunt în București acum, au plecat din cauza lor”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.