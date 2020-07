Adrian Mihalcea sare la gatul jucatorilor! "Cainii" au fost DESFIINTATI de antrenor: "Practicam un fotbal haotic, asta-i realitatea!"

Antrenorul dinamovist a fost extrem de dezamagit dupa remiza 1-1 cu Poli Iasi.

Dinamo nu a reusit sa castige nici in fata Politehnicii Iasi, iar antrenorul Adrian Mihalcea a comentat in termeni duri prestatia jucatorilor sai. Mihalcea i-a criticat pe Lazar si compania, dupa ce Dinamo nu a reusit sa iasa din zona locurilor care duc in Liga 2.

"E greu sa spun cum a fost, nici nu stiu de unde sa incep. Am reusit sa deschidem scorul, dar am aratat in continuare ca o echipa timorata. Ne e frica atunci cand avem mingea. Stam bine defensiv, dar avem mari probleme la constructie. Din pacate, nici schimbarile nu ne-au ajutat azi.

Suferim enorm! Practicam un fotbal haotic, asta-i realitatea. Din pacate, am jucatori care nu inteleg ca a inceput campionatul. In pozitia in care suntem, trebuie ca toata lumea sa faca tot ce poate pentru a ajuta echipa. Problema e menatala, la ei. Trebuie sa se trezeasca si singuri, ne-am plictisit de toate metodele.

Situatia e ingrijoratoare, a fost si inainte. Am dat declaratii prin care am crezut ca pot ajuta echipa, dar uite ca nu am reusit sa adunam puncte. Urmeaza dubla cu Chindia si cred ca si ei ne vor domina daca jucam la fel ca astazi. Nu sunt resemnat, sunt dezamagit. Daca reusim sa avem doua victorii, o sa fie mai bine, dar ma ingrijoreaza jocul nostru. Nu reusim nici sa inscriem, nici sa tinem mingea, nici sa construim. Singurul punct al echipei e ca ne aparam cat de cat bine, dar la un moment dat apare si golul adversarilor", a spus antrenorul lui Dinamo dupa meciul cu Poli Iasi.

Mihalcea a trimis si sageti la adresa conducerii, pe care a acuzat-o voalat pentru lipsa solutiilor in ceea ce priveste jucatorii. Ioan Filip si Riccardo Piscitelli sunt fotbalistii care au parasit-o pe Dinamo in ultimele saptamani.

"Astia suntem. Nu suntem foarte multi. Dupa ce ca nu suntem multi, ne mai pleaca si cate un jucator in fiecare saptamana. Trebuie sa ducem lupta pana la final. M-am trezit inaintea antrenamentului ca lipseste Piscitelli si nu stiam de ce. A considerat ca nu mai vrea sa stea. Are problemele lui contractuale, dar noi am ramas schiopi. Nu stiu daca are el vreo legatura cu meciul de astazi, ca a egalat Straton, dar situatia e grea", a adaugat cel poreclit "Taranul".

Mihalcea a vorbit si despre suporterii din programul DDB, dar si despre schimbarile efectuate in prelungirile returului cu FCSB din semifinala Cupei Romaniei.

"Suporterii au fost intotdeauna langa noi si sunt singurii sustinatori si in momentul de fata. Poate o sa bag cativa in teren. Problema e la noi, la staff si in teren. Fanii fac tot posibilul sa ne ajute! Am avut prime la toate meciurile din partea lor, ne ajuta si financiar enorm. Cu tot respectul pentru jucatori, ca sunt baietii mei si vom duce lupta pana la final, dar nu se ridica la nivelul asteptarilor.

Ehmann a fost suparat pe situatie pentru ca isi dorea mult sa intre. Va avea posibilitatea sa joace, la fel si Borcea. Daca la 17 ani esti foarte suparat ca nu intri la Dinamo, inseamna ca e foarte grav ce se intampla la echipa. Ei sunt copiii nostri si vom incerca sa ii pregatim foarte bine, nu e ok nici sa ii arunci in lupta si sa risti sa fie dezamagiti", a mai spus Mihalcea.