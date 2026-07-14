Dorit la FCSB, atacantul se află încă sub contract cu Trabzonspor. Turcii au anunțat luni seară că șefii clubului turc vor să îi rezilieze contractul, dar 24 de ore mai târziu s-a aflat că fotbalistul va pleca alături de echipă în cantonament.

Giani Kiriță: ”Venirea la FCSB va fi un câștig pentru Drăguș!”

În același timp, Gigi Becali anunța că Drăguș s-a decis și în proporție de 90% va semna contractul cu FCSB.

Fostul dinamovist Giani Kiriță crede că, pentru Denis Drăguș, transferul la FCSB ar reprezenta un pas în față în carieră, având în vedere faptul că a intrat pe o pantă descendentă în ultimii ani.

După transferul la Trabzonspor, fotbalistul român nu a mai reușit să impresioneze prin prestațiile sale și, chiar dacă au plătit 1,7 milioane de euro pentru el, turcii vor să scape de atacant.

”Eu zic că pentru Drăguș va fi un pas în față. În Turcia nu a mai reușit să joace în ultimul timp. Venirea lui la FCSB va fi un câștig și pentru el, și pentru echipă.

E un jucător foarte bun, pe care ți-l dorești în echipă. Cu siguranță va fi un plus pentru FCSB”, a spus Giani Kiriță, potrivit Digisport.