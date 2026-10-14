Paul Anton, ultimul fotbalist român care a evoluat pentru formația spaniolă, a analizat duelul și a explicat la ce trebuie să fie atenți oltenii.

Anton a jucat 32 de meciuri pentru Getafe în sezonul 2016-2017 și a contribuit la promovarea echipei în La Liga. Acum, mijlocașul evoluează în Ungaria, la ETO Gyor.

Paul Anton: „Craiova trebuie să fie atentă”

Fostul dinamovist a vorbit despre stilul impus de antrenorul Jose Bordalas, cu care a lucrat în Spania. Acesta pune accent pe intensitate, dueluri și un joc direct, iar Anton consideră că oltenii trebuie să fie pregătiți pentru un meci dificil.

„Filosofia lui de joc e agresivă, o echipă scurtă și compactă, cu intensitate și foarte multe faulturi care să îți întrerupă tranziția și aici Craiova trebuie să fie atentă. E un antrenor foarte aplicat și interesant. Nu se abate de la regulile lui și îi place foarte mult disciplina”, a declarat Anton pentru Fanatik.

Fostul mijlocaș consideră că echipa din Bănie poate obține un rezultat bun, mai ales datorită sprijinului publicului.

„Au echipă foarte bună, sunt puternici acasă și va conta mult publicul oltean. Pot să câștige, doar că trebuie să fie pregătiți pentru un joc extrem de agresiv și intens”, a mai spus Anton.

Universitatea Craiova vine după victoria cu 1-0 în fața celor de la Csikszereda și ocupă locul al treilea în Superliga, cu 23 de puncte.