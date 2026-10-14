Nadal, deranjat când reporterii au insinuat asta despre Alcaraz: ce l-a enervat pe „Matador”

Nadal, deranjat când reporterii au insinuat asta despre Alcaraz: ce l-a enervat pe „Matador” Tenis
Alexandru Hațieganu
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rafael nadalCarlos AlcarazTenis ATP
Din articol

Rafael Nadal (40 de ani) a fost, de-a lungul carierei, tipul de jucător care preferă să abordeze direct subiectele, inclusiv pe cele delicate.

Tocmai din acest motiv, când se aplică nuanțe de gri pentru lucruri lămurite, în opinia sa, fostul tenismen spaniol a avut reacții memorabile.

Nadal a râs de reporterii care l-au numit pe Alcaraz „jucător de perspectivă”

Când a fost întrebat despre potențialul lui Nick Kyrgios, în 2019, Nadal a venit cu o replică rămasă în mințile fanilor tenisului: „Dacă, dacă, dacă, nu există,” a răspuns ibericul, după ce jurnalistul i-a transmis următoarea întrebare: „Nick a spus că respectă cel mai mult la tine cât de mult te străduiești tot timpul, în fiecare schimb de mingi. El nu a putut să facă asta în cariera lui, până acum. Dacă ar putea să o facă, ce performanțe crezi că ar putea atinge?”, a fost întrebat Nadal, înainte de a oferi răspunsul ușor de ținut minte.

Rafael Nadal îl vede pe Carlos Alcaraz deja devenit „o legendă a tenisului”

Șapte ani mai târziu, Rafa Nadal nu a surprins prin faptul că a clarificat, instant, că numele Carlos Alcaraz nu mai reprezintă „o promisiune,” un jucător de perspectivă în circuitul ATP.

Chiar dacă are doar 23 de ani, Nadal îl vede pe Alcaraz deja devenit „o legendă a tenisului.”

„Nu e o promisiune. Are deja șapte titluri de mare șlem și, cu siguranță, nu e doar un jucător de perspectivă,” a spus Nadal, amuzându-se de eticheta primită de compatriotul său.

„Dacă te uiți la cei mai mari tenismeni din istorie, nu sunt mulți care au 7 titluri de Grand Slam. Să îl numești promisiune nu are niciun sens,” a punctat Rafael Nadal, râzând, potrivit Kalshi Tennis.

Rafael Nadal

  • Rafael nadal lacrimi 2025
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Carlos Alcaraz, cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem

Dincolo de faptul că a câștigat, în 2025, cea mai lungă finală de turneu jucată vreodată la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute -, Alcaraz a reușit această performanță salvând trei mingi de meci consecutive, procurate de italian, dar și revenind de la 0-2 la seturi.

7 luni mai târziu, la Melbourne, Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovic - cel mai titrat jucător din istoria Openului Australian -, în finala Grand Slam-ului de la antipozi, devenind cel mai tânăr tenismen din istorie care își adjudecă minimum un trofeu în fiecare din cele patru turnee majore.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz shanghai 2026 02
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