ADIO TRANSFERURI! Dinamo va avea cel mai mic buget de salarii din ultimii ani, iar 9 jucatori isi incheie contractele la vara

Daca nu va fi preluata de alti actionari, Dinamo va avea in fata o perioada extrem de dificila. Negoita nu mai baga niciun ban la club!

Dinamo va avea din sezonul viitor un buget de salarii chiar mai mic decat cel din actuala stagiune. Ionel Danciulescu a spus ca Negoita nu mai vrea sa auda de fotbal, iar echipa va fi nevoita sa se autofinanteze.

Din stagiunea viitoare, cel mai mare salariu de la echipa va fi mai mic de 140.000 euro net pe an.

"Din ce stiu eu si din ce am vorbit cu David, pentru sezonul viitor plafonul salarial lunar va fi mult mai mic decat a fost in sezonul acesta - 140.000 euro net. Plus bonusuri individuale de performanta", a spus Danciulescu la Digi.

9 jucatori isi incheie contractele

Din vara, Dinamo poate ramane fara 9 fotbalisti importanti. Cu totii isi incheie contractele.

Laurentiu Branescu, Jaime Penedo, Georgios Katsikas, Luka Maric, Romera Navarro, Constantin Nica, Aytor Monroy, Adam Nemec si Gabi Torje va ramane liberi din vara.