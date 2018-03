Oferta de ULTIM MOMENT pentru Dan Petrescu! CFR are pe masa 2 milioane de euro: reactia imediata a conducerii

CFR nu-i poate opri daca platesc clauza lui Petrescu.



Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Chinezii au venit la Cluj pentru Dan Petrescu si i-au pus pe masa un contract de 2 milioane pe an.

In 2015, Petrescu a luat Supercupa cu Targu Mures si a plecat in China. Acum, daca ia titlul cu CFR, are de ales intre Liga Campionilor si un salariu de 2 milioane pe an la chinezi.

"E o clauza cu o suma de bani! Daca unilateral desfacem contractul trebuie sa platim niste sute de mii. Dan Petrescu mai are contract inca un an si din vara", a declarat Iuliu Muresan.

Nu doar banii il atrag pe Petrescu in China. S-a saturat sa fie suspendat dupa fiecare meci in Romania.



"La fotbal se mai injura, ca nu e tenis. Fotbalul e un sport in care mai sunt si nervi", a mai declarat Muresan.