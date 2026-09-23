La pauză, a existat o dispută între Denis Alibec și Danny Armstrong, iar fotbalistul Farului Constanța a fost eliminat. La flash-interviu, el a răbufnit și a spus că i s-ar fi părut corect ca scoțianul să primească și el același tratament din partea arbitrilor.

Gică Popescu l-a urecheat pe Alibec după eliminarea din meciul cu Dinamo

Între timp, Alibec și-a aflat și pedeapsa pentru eliminarea de pe Arena Națională. El a fost amendat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu 6000 de lei și suspendat pentru trei jocuri.

Gică Popescu, președintele Farului Constanța și noul acționar majoritar după ce Gică Hagi i-a cedat pachetul ca să poată colabora cu FRF, nu l-a menajat pe Alibec și a spus că fotbalistul ar trebui să fie un exemplu la echipa ”marinarilor”, mai ales că este și căpitan.

”Eu, din câte am auzit de la toți cei care erau acolo, au avut aceeași reacție și unul, și celălalt. Însă arbitrul a decis să-l dea doar pe Denis afară, lucru care nu-l scuză absolut deloc pe Denis.

Este căpitan de echipă, este un jucător cu experiență și el trebuie să înțeleagă că nu poți să pui interesul personal sau nebuniile personale înaintea interesului echipei. Denis are o mare vină cu tot ce a făcut. Nu se face așa ceva.

El trebuie să fie un exemplu pentru tinerii ăștia care sunt la noi în academie și în echipă. Nu poate să aibă o astfel de reacție. N-am văzut momentul, eu vă spun ce am auzit.

Nu vreau să-l disculp pe Denis. Nu se face așa ceva! Niciodată! Indiferent de ceea ce îți face adversarul, nu ai voie să faci așa ceva, la experiența ta și banderola aia pe care o porți pe mână”, a spus Gică Popescu, potrivit ProSport.