Mihai Rotaru, bun de plată! Ce amendă usturătoare a primit Universitatea Craiova de la FRF

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru Universitatea Craiova, Farul, Denis Alibec şi Corvinul ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultimele două etape ale Superligii, scrie news.ro.

Sancţiunile pentru Universitatea Craiova, Farul şi Denis Alibec:

UNIVERSITATEA CRAIOVA vs. FC FCSB – Incidente. În temeiul art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul Universitatea Craiova va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei.

SC DINAMO 1948 SA vs. FCV FARUL CONSTANŢA – Eliminare: Denis Alibec (FCV Farul Constanţa). Incidente. În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a şi 63.2.5 din RD, se sancţionează jucătorul Denis Alibec Răzvan cu suspendare pentru trei jocuri şi penalitate sportivă de 6.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

Ce prevede articolul 82

Articolul 82 – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

1 Clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat gradual cu penalitate sportivă şi interzicerea organizării de jocuri pe propriul stadion sau măsura programării jocurilor fara spectatori de la 1 la 10 jocuri. În funcţie de circumstanţe măsura programării jocurilor fără spectatori se poate aplica parţial prin interzicerea ocupării unui anumit sector de tribună de la 1 la 10 jocuri.

3 Comportamentul neregulamentar cuprinde:

a) introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă;

b) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;

c) aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute la alin. 3, lit. a), spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Alte sancţiuni decise de Comisia de Disciplină:

ACS FC CORVINUL HUNEDOARA vs. UNIVERSITATEA CRAIOVA – Incidente. În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul ACS FC Corvinul Hunedoara cu penalitate sportivă de 5.000 lei.FC CFR 1907 CLUJ vs. AFC BOTOŞANI – Eliminare: Creţ Bogdan Răzvan (AFC Botoşani). În baza art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul Creţ Bogdan Răzvan cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 5.000 lei.