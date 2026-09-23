Antrenorul revine, astfel, la echipa patronată de Gigi Becali după nouă ani. În acestele zile, Reghecampf își va încheia socotelile cu Esperance Tunis, echipa pe care o pregătește în Tunisia, iar joi va susține prima sesiune de pregătire cu noii săi elevi.

Obiectivul său va fi clar: câștigarea campionatului, după care FCSB va fi nevoită să lupte pentru un obiectiv cât mai îndrăzneț în cupele europene. Gigi Becali visează la accederea în UEFA Champions League, performanță care i-ar aduce milioane bune în conturi.

Victor Angelescu: ”Reghecampf? Nu e o spaimă, dar FCSB va arăta mai bine”

Revenirea lui Reghecampf la FCSB nu-i sperie pe rivali. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, este convins că echipa lui Becali va arăta mai bine cu noul antrenor, dar crede că sunt și alte echipe ”în formă” în campionatul nostru.

„Ce pot să spun e că Reghecampf e clar un antrenor foarte bun, are trofee câștigate aici, a demonstrat și la FCSB, și la Craiova, e un antrenor titrat pentru campionatul nostru, a mai făcut rezultate bune la FCSB, dar nu o privesc nici ca pe o spaimă, nici nu mă gândesc că a venit cineva foarte slab.

Cred că FCSB o să arate mai bine față de ultimele meciuri, sunt convins, dar nu trebuie să ne fie frică. Avem Craiova care arată foarte bine, Dinamo...”, a spus Angelescu, la Prima Sport.

FCSB este pe locul 11 după primele zece etape, cu 12 puncte și un singur punct obținut în ultimele cinci etape. Primul loc este ocupat de Dinamo, cu 23 de puncte, iar Rapid (21 de puncte) și Universitatea Craiova (20 de puncte) completează podiumul.

Reghecampf va debuta la FCSB chiar pe Arena Națională, într-un meci cu Oțelul Galați.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.