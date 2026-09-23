Gigi Becali l-a adus pe ultimul antrenor care a reușit să califice echipa în Champions League, la cererea galeriei, iar acesta ar urma să revină în țară în această perioadă și să conducă primul antrenament alături de noii săi elevi.

Înainte de a apela la Reghecampf, Becali a avut mai multe nume pe listă, printre care și Adrian Mutu (47 de ani), fostul mare internațional, care a spus, mai în glumă, mai în serios, că ar fi tentat să preia echipa dacă va avea mână liberă.

Acum, ”Briliantul” a clarificat totul și a spus că nu ar fi acceptat o eventuală propunere concretă din partea patronului de la FCSB.

Adrian Mutu: ”Dacă m-a luat cineva în serios, e problema lui”

„În glumă am zis-o (n.r. că ar merge la FCSB). Dacă cineva m-a luat în serios, e problema lui. Am spus-o într-un context în care Gigi Becali zicea că salariul pe care îl vrea Iordănescu i-l va da dublu în cazul în care își va îndeplini obiectivul. Și atunci am întrebat: «Și face el tot?» El a zis că da, iar atunci am spus că a fost în spirit de glumă.

Nu m-aș duce în sistemul de acum, am mai spus asta. În alte condiții, da. Cui nu i-ar plăcea să antreneze FCSB-ul? Dar, în condițiile actuale, nu, pentru că m-aș simți inutil. Iar un om ca Gigi Becali nu cred că se va mai schimba la vârsta asta.

Dacă ar zice că nu se bagă peste mine, l-aș crede. De ce nu? Îl cunosc pe Gigi de peste 20 de ani. Când spune ceva, se ține de cuvânt, este om serios”, a spus Mutu, la Digi Sport.

Reghecampf, așteptat mâine la FCSB

Joi după-amiază, Laurențiu Reghecampf este așteptat să conducă primul antrenament la FCSB, după cum a anunțat Mihai Stoica. Noul A1, care se va afla la al treilea mandat, are însă dificultăți în rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis.

Reghecampf este așteptat să sosească la FCSB alături de doi colaboratori - secundul Viorel Dinu și preparatorul fizic Adrian Popa.