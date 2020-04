Acum ori niciodata! Ionut Negoita a primit prima oferta dupa ce a spus ca nu mai baga bani si lasa clubul sa se ruineze: "Vom discuta in liniste preluarea clubului!"

Ionut Negoita ar putea vinde Dinamo.

Dinamo se afla intr-o situatie foarte delicata. Ionut Negoita nu mai vrea sa bage niciun ban la echipa, ba mai mult de atat, banii din drepturile TV de pe luna martie si i-a bagat in buzunar, motivand faptul ca la un moment dat a imprumutat clubul, iar acum a venit momentul sa isi banii inapoi.

Daca Dinamo nu va reusi sa achite 180.000 de euro pentr a obtine licenta pentru sezonul viitor, clubul ar putea fi retrogradat si ar putea intra in faliment.

Claudiu Florica, alaturi de seicul Tahnoo Nimer si un fond de investitii din Emirate, a discutat in repetate randuri cu Ionut Negoita preluarea clubului, insa nu s-a ajuns la un numitor comun. Omul de afaceri impreuna cu partenerul sau de afaceri au preluat Charlton Athletic, formatia din Liga a 2-a engleza dupa ce afacerea dintre cele doua parti nu s-a concretizat.

Florica nu a renuntat nici in acest moment la ideea de a cumpara Dinamo, dupa ce a auzit ultimele declaratii ale lui Negoita.

"Nu ma incanta sa intru intr-un eventual razboi al declaratiilor pe tema lansata de domnul Ionut Negoita. Eu sunt in continuare dispus sa preiau Dinamo, cu partenerii de afaceri din strainatate, si discutiile se vor derula in liniste in continuare. Cel putin asta imi doresc eu. Oferta noastra ramane open", a declarat Claudiu Florina pentru Gazeta Sporturilor.