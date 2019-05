"FCSB se va desfiinta!" Florin Talpan, mai hotarat ca niciodata! Atac direct la Gigi Becali! "A facut mult rau, nu are ce cauta in Ghencea"

Florin Talpan a vorbit despre conflictul cu Gigi Becali.

Astazi se implinesc 33 de ani de la finala castigata de Steaua in 1986 si Clubul Sportiv al Armatei a organizat o intalnire cu eroii de la Seviila la Cercul Militar din Bucuresti.

Florin Talpanm, juristul care a declansat razboiul dintre CSA si Gigi Becali, a fost si el prezent la eveniment. Talpan a tinut sa il contrazica pe Hagi, cel care a declarat ca o impacare intre cele doua parti ar aduce performante fotbalului romanesc.

Mai mult, juristul a afirmat ca formatia lui Gigi Becali nu va juca pe noul stadion construit in Ghencea si echipa acestuia ar urma sa se desfiinteze in scurt timp.

"Niciodata nu se va uni CSA Steaua cu FCSB. FCSB este FCSB, noi suntem Steaua Bucuresti. Gica Hagi este alaturi de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, deci noi avem identitatea noastra. Acolo este o alta entitate, FCSB.

Ghencea va ramane numai pentru CSA Steaua Bucuresti, palmaresul este la CSA, nu degeaba sarbatorim aceasta zi astazi. Nu are nicio treaba FCSB sa joace in Ghencea, ne-a creat destule probleme. Gigi Becali este de rea credinta, ne taraste prin fel si fel de procese si nu vrea sa respecte hotararile instantelor de judecata, care sunt in numar de sase. Nu cred ca mai are ce cauta in Ghencea o persoana care a facut atat de mult rau Clubului Sportiv al Armatei Steaua si suporterilor.

Clubul o sa produca bani, exista si alte echipe, nu doar FCSB. FCSB se va desfiinta in scurt timp, sunt convins, pentru ca este acel dosar cu palmaresul, unde noi am solicitat 36 de milioane de euro si sunt convins ca vom castiga acel proces", a spus Florin Talpan.