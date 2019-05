Harlem Gnohere este OUT! Atacantul de la FCSB s-a accidentat si nu va mai juca in acest sezon! Verdictul dur al medicilor!

Gnohere nu va mai juca in acest sezon.

FCSB a castigat toate cele trei puncte la Craiova si inca mai spera ca poate castiga campionatul. Victoria a necesitat sacrificii, insa. Golgheterul echipei, Harlem Gnohere, s-a accidentat si nu va mai juca in acest sezon.

Francezul a fost schimbat in minutul 16, dupa ce a acuzat dureri la coapsa. Astazi a venit si verdictul dur al medicilor: ruptura musculara la coapsa piciorului stang, scrie DigiSport.

Gnohere era in carti pentru castigarea titlului de golgheter, avand trei goluri in spatele liderului acestui clasament, George Tucudean. Atacantul de la FCSB putea recupera aceasta diferenta in ultimele etape ramase din play-off, insa nu va mai avea posibilitatea. Mai mult ca sigur, George Tucudean va fi detinatorul titlului de golgheter in acest sezon.

Clasament golgheteri Liga 1

1. George Tucudean - 18

2. Harlem Gnohere - 15

3-4. Alexandru Mitrita - 14

Elvir Koljic - 14

5-7. Ianis Hagi - 10

Ibrahima Tandia - 10

Mattia Montini - 10

9-10. Florin Tanase - 9

Florinel Coman - 9