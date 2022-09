Golurile au fost marcate de Rareș Burnete (41), care s-a accidentat în momentul în care sărbătorea reușita și de Eduard Radaslavescu (75).

Replica lui Eduard Radaslavescu pentru Dumitru Dragomir

La finalul meciului, Eduard Radaslavescu a tras concluziiile în urma calificării la Turul de Elită, a recunoscut că sunt foarte importante minutele pe care le primește la echipa națională U19 și a comentat declarația lui Dumitru Dragomir, care a spus despre jucătorul lui FCSB că "este grăsuț" și nu poate fugi.

"Înseamnă foarte mult pentru încrederea noastră. Suntem o generație bună, cu jucători foarte buni și am avut nevoie de această calificare. A fost un meci deschis, cu două echipe care au încercat să joace fotbal. Din fericire, ne-a ieșit și i-am lăsat acasă

Mă ajută foarte mult, sunt meciuri internaționale cu adversari puternici din toată lumea. Mă ajută pentru încredere și cresc. E important să ai meciuri, mă bucur că am venit la echipa națională, iar acum mă întorc la club și dăm drumul la treabă.

Golul a fost pentru mine, nu îl iau ca pe un răspuns. Mă bucur că am ajutat echipa și am obținut această calificare. Sunt foarte bine, sunt puțin mai masiv, poate de asta s-a văzut de la distanță că sunt mai plinuț, dar nu, nu am kilograme în plus", a spus Eduard Radaslavescu.

România U19 a câștigat grupa și s-a calificat la Turul de Elită

1. România U19 - 5p (golaveraj 2-0)

2. Letonia U19 - 5p (1-0)

3. Austria U19 - 4p (2-2)

4. Lituania U19 - 1p (0-3)

Dumitru Dragomir: "Radaslavescu, un talent deosebit, dar nu poate fugi, e grăsuț"

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a asistat la meciul România U19 - Lituania U19, disputat sâmbătă, iar la final a vorbit și despre Eduard Radaslavescu.

"Vreau să văd toate echipele naționale de juniori, să vedem ce perspective avem în viitor. Avem câțiva jucători talentați și aici, numai că unii sunt grăsuți, alții n-au jocuri în picioare. Un fotbalist la 17-18 ani, dacă stă pe bancă și nu joacă, nu poate să crească în valoare, chiar dacă e foarte talentat. Trebuie să joace, și la B, și la C.

La Steaua (n.r. - FCSB) nu pot să joace și n-au tonus muscular. Radaslavescu e un talent deosebit, dar nu poate fugi, e grăsuț. Sunt câteva lucruri care trebuie puse la punct. Dar 3-4 jucători sunt foarte talentați, ambii fundași laterali (n.r. - Maftei, Borza), bunicel și Bordușanu.

Nu batem pe nimeni la nicio națională de juniori, avem numai viteza I și a II-a, jumătate din ei nu știu să preia, trei sferturi nu știu să facă marcaj, iar relațiile cu mingea sunt foarte proaste, așa că vom avea un viitor luminos...", a spus Dumitru Dragomir, la finalul meciului România U19 - Lituania U19, scor 0-0.