Decizia lui Reghecampf de la FCSB a provocat stupoare: "Nu văd niciun motiv să faci asta!"

Ajuns la al treilea mandat la FCSB, Reghecampf a decis să schimbe căpitanul. Banderola a ajuns pe brațul lui Karlo Muhar, care a sosit la echipă în urmă cu doar o lună.

Basarab Panduru: "Nu văd niciun motiv pentru care Muhar e căpitan la FCSB"

Reghecampf a explicat după meci că avea nevoie de un jucător cu experiență și personalitate în acel rol, iar Denis Drăguș, un alt jucător sosit recent la echipă, va fi principala variantă de căpitan atunci când va fi apt.

Basarab Panduru nu înțelege însă decizia lui Reghecampf. Fostul internațional crede că David Miculescu sau Juri Cisotti, jucători mai vechi de la FCSB, ar fi meritat banderola înaintea lui Karlo Muhar.

"Nu pot să-mi dau seama de ce e el și nu e cine a fost până acum, Miculescu, Cisotti, Târnovanu. Bine, dacă doar căpitanul poate vorbi cu arbitrul în anumite momente, parcă n-aș pune portarul. Dar mai aveai Miculescu, Cisotti până la el.

Nu știu al câtelea era Muhar, dar nu era în primii trei niciodată. De ce să-l pui înaintea lui Miculescu și Cisotti? Nu văd niciun motiv!", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.