Decizia lui Reghecampf de la FCSB a provocat stupoare: "Nu văd niciun motiv să faci asta!"

Decizia lui Reghecampf de la FCSB a provocat stupoare: &quot;Nu văd niciun motiv să faci asta!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a surprins cu o alegere făcută la revenirea la FCSB, în victoria cu Oțelul Galați, 1-0.

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FCSBKarlo MuharLaurentiu ReghecampfBasarab PanduruDavid MiculescuJuri Cisotticapitan fcsb
Din articol

Ajuns la al treilea mandat la FCSB, Reghecampf a decis să schimbe căpitanul. Banderola a ajuns pe brațul lui Karlo Muhar, care a sosit la echipă în urmă cu doar o lună.

Basarab Panduru: "Nu văd niciun motiv pentru care Muhar e căpitan la FCSB"

Reghecampf a explicat după meci că avea nevoie de un jucător cu experiență și personalitate în acel rol, iar Denis Drăguș, un alt jucător sosit recent la echipă, va fi principala variantă de căpitan atunci când va fi apt.

Basarab Panduru nu înțelege însă decizia lui Reghecampf. Fostul internațional crede că David Miculescu sau Juri Cisotti, jucători mai vechi de la FCSB, ar fi meritat banderola înaintea lui Karlo Muhar.

"Nu pot să-mi dau seama de ce e el și nu e cine a fost până acum, Miculescu, Cisotti, Târnovanu. Bine, dacă doar căpitanul poate vorbi cu arbitrul în anumite momente, parcă n-aș pune portarul. Dar mai aveai Miculescu, Cisotti până la el. 

Nu știu al câtelea era Muhar, dar nu era în primii trei niciodată. De ce să-l pui înaintea lui Miculescu și Cisotti? Nu văd niciun motiv!", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Ce a spus Reghecampf despre căpitanul de la FCSB

După partida cu Oțelul, Reghecampf a explicat de ce l-a ales și pe Muhar și a mai anunțat că principala variantă de căpitan va fi Denis Drăguș, atunci când atacantul va fi apt.

"Muhar este un jucător care are personalitate, experiență foarte mare. Chiar dacă e nou la echipă, pentru mine este important să avem un jucător care strânge echipa lângă el. Are capacitatea asta și de aceea am hotărât să fie el căpitan.

Am anunțat și că Denis Drăguș, când va fi pe teren, el va fi căpitan. E normal. E un jucător cu experiență și trebuie să profităm de asta. Întotdeauna echipa noastră va avea nevoie de jucători cu personalitate, care să ne ajute să câștigăm meciuri", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

Denis Drăguș este așteptat să revină pe teren în următoarea etapă, luni, 19 octombrie, pe terenul lui FC Voluntari.

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