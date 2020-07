Mircea Lucescu pregateste primul transfer la Dinamo Kiev! A pus ochii pe un fundas brazilian de 8 milioane de euro!

Potrivit Football 24, antrenorul pregateste primul transfer din aceasta vara. El vrea sa-l aduca in Ucraina pe fundasul de 24 de ani Marcao, care a evoluat in sezonul acesta la Galatasaray.

Turcii au cerut pentru el 8 milioane de euro, de doua ori mai mult decat suma pe care au platit-o anul trecut, cand l-au transferat de la Chaves. Negocierile au fost reluate acum, dupa ce Lucescu a semnat.

'Il Luce' a ajuns ieri in Ucraina, unde s-a inteles cu presedintele lui Dinamo Kiev. El va fi prezentat oficial in cursul zilei de maine.

Fanatik claiming that Dynamo are ready to spend €8 million to bring in the first transfer of the Lucescu era

Marcao - Galatasaray’s 24 y/o Brazilian CB who made 28 appearances for the SuperLig side as the club finished 6th https://t.co/kJaH8VaHmq