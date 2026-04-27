A spus tot! Cine sunt milionarii surprinși lângă Neluțu Varga la derby-ul din Gruia

Prezența unor oaspeți străini în loja stadionului feroviar la recenta victorie a CFR-ului în fața rivalei locale Universitatea a declanșat o serie de speculații. S-a vorbit despre o posibilă implicare financiară masivă, estimată la 10 milioane de euro, din partea celor aflați alături de conducerea clujeană.

Parteneri de afaceri, nu investitori în fotbal

Pentru a pune capăt zvonurile apărute pe seama vânzării clubului sau atragerii de noi fonduri, patronul echipei a dezvăluit natura relației pe care o are cu persoanele respective. Potrivit Fanatik, finanțatorul a explicat că elvețienii sunt exclusiv colaboratori din afara sferei sportului.

„Într-adevăr, am avut niște oaspeți importanți la derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj. Am văzut că au apărut informații că vor veni să investească 10 milioane de euro la CFR Cluj. Sunt niște prieteni elvețieni cu potență, cu care facem afaceri foarte mari. Nu se pune problema să investească în club”, a spus Neluțu Varga.