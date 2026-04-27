A spus tot! Cine sunt milionarii surprinși lângă Neluțu Varga la derby-ul din Gruia

A spus tot! Cine sunt milionarii surprinși lângă Neluțu Varga la derby-ul din Gruia Superliga
Patronul formației CFR Cluj a clarificat zvonurile privind o posibilă infuzie de capital, după ce a fost văzut alături de afaceriști elvețieni la meciul cu U Cluj.

Prezența unor oaspeți străini în loja stadionului feroviar la recenta victorie a CFR-ului în fața rivalei locale Universitatea a declanșat o serie de speculații. S-a vorbit despre o posibilă implicare financiară masivă, estimată la 10 milioane de euro, din partea celor aflați alături de conducerea clujeană.

Parteneri de afaceri, nu investitori în fotbal

Pentru a pune capăt zvonurile apărute pe seama vânzării clubului sau atragerii de noi fonduri, patronul echipei a dezvăluit natura relației pe care o are cu persoanele respective. Potrivit Fanatik, finanțatorul a explicat că elvețienii sunt exclusiv colaboratori din afara sferei sportului.

„Într-adevăr, am avut niște oaspeți importanți la derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj. Am văzut că au apărut informații că vor veni să investească 10 milioane de euro la CFR Cluj. Sunt niște prieteni elvețieni cu potență, cu care facem afaceri foarte mari. Nu se pune problema să investească în club”, a spus Neluțu Varga.

Omul cu banii de la gruparea din Gruia a ținut să sublinieze că activitățile sale economice nu se intersectează automat cu planurile de viitor ale echipei de fotbal.

„Eu, într-adevăr, am multe businessuri și multe întâlniri cu oameni de afaceri de cel mai înalt rang. Asta nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu milionari, musai trebuie să și investească la CFR Cluj sau să vând clubul. Oamenii de afaceri elvețieni cu care am văzut derby-ul erau în Cluj, s-au bucurat alături de mine că CFR a câștigat meciul. Au fost invitații mei, am afaceri importante cu ei, dar momentan nu au nicio legătură cu CFR Cluj, cu fotbalul”, a transmis omul de afaceri.

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
CFR Cluj dă lovitura: 10.000.000 de euro!
Cadu, întrebat frontal după ce a revenit la CFR Cluj: ”Îl schimbi pe Pancu?”
Arbitrul Szabolcs Kovacs, acuzat după CFR - ”U” Cluj 1-0! L-a iertat de cartonaș roșu
A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Manchester United - Brentford 2-0, în direct pe VOYO! „Diavolii” marchează din nou
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură



A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
Universitatea Cluj dă lovitura: atacant cu 45 de goluri anul trecut, prezentat oficial
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum a reacționat Neluțu Varga, după ce Dan Petrescu "l-a certat" că îi vinde jucătorii
Damjan Djokovic revine în Superligă și se va bate la titlu: ”L-am transferat”
stirileprotv O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

stirileprotv Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

