A REFUZAT transferul de 2,5 milioane! Piturca a luat prima decizie MAJORA dupa numirea la Craiova! Ce afacere a interzis

Victor Piturca a fost numit manager general la Craiova, unde va lucra in urmatorii 3 ani.

Pfima decizie importanta luata de Piti pe Oblemenco il vizeaza pe italianul Pigliacelli. Fanatik anunta ca fostul selectioner a blocat tratativele cu Torino, care ar fi fost gata sa plateasca 2,5 milioane de euro pentru a-l transfera.

Piturca nici n-a vrut sa auda de plecarea lui Pigliacelli. A cerut sistarea tratativelor. Piti e un fan al lui Pigliacelli, pe care il considera perfect pentru stilul pe care vrea sa-l aplice echipei.

Pigliacelli trece printr-o perioada foarte buna atat pe teren, cat si in afara lui. Dupa meciul cu Astra a plecat in Italia, Pigliacelli a plecat in Peninsula, unde si-a cerut iubita de sotie.