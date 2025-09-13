NEWS ALERT A picat transferul lui Screciu! Decizia luată de formația care îl avea în vizor

A picat transferul lui Screciu! Decizia luată de formația care îl avea în vizor
Alexandru Hațieganu
Vladimir Screciu a fost în vizorul unei formații din afară, dar are șanse minime să mai schimbe echipa.

Vladimir Screciu este unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are în lot Universitatea Craiova, astfel că a atras atenția cluburilor din afară.

Mijlocașul defensiv a fost în vizorul lui Maccabi Haifa, dar mutarea pare să fi picat, după anunțul făcut de formația din Israel.

Transferul lui Screciu a picat după anunțul lui Maccabi Haifa

Conform Fanatik, Maccabi Haifa a fost foarte interesată de transferul lui Vladimir Screciu.

Scouterii israelieni ar fi fost prezenți la cele două meciuri ale echipei naționale cu Canada (scor 0-3) și cu Cipru (scor 2-2) pentru a-l vedea la treabă pe Vladimir Screciu, însă jucătorul nu a prins deloc minute în cele două meciuri ale primei reprezentative.

În cele din urmă, oficialii lui Maccabi Haifa au mers pe altă variantă pentru poziția respectivă și au anunțat transferul lui Peter Agba.

Nigerianul a fost adus în schimbul a 1,2 milioane de euro, ceea ce dă de înțeles că israelienii și-au acoperit acea poziție.

Mijlocașul de 25 de ani a adunat 222 de partide în tricoul oltenilor și a reușit trei goluri și trei assist-uri.

  • Două milioane de euro este cota de piață a lui Vladimir Screciu, conform Transfermarkt.
  • Screciu a mai evoluat în străinătate la Genk și Lommel.
ARTICOLE PE SUBIECT
