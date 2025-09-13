Vladimir Screciu este unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are în lot Universitatea Craiova, astfel că a atras atenția cluburilor din afară.
Mijlocașul defensiv a fost în vizorul lui Maccabi Haifa, dar mutarea pare să fi picat, după anunțul făcut de formația din Israel.
Transferul lui Screciu a picat după anunțul lui Maccabi Haifa
Conform Fanatik, Maccabi Haifa a fost foarte interesată de transferul lui Vladimir Screciu.
Scouterii israelieni ar fi fost prezenți la cele două meciuri ale echipei naționale cu Canada (scor 0-3) și cu Cipru (scor 2-2) pentru a-l vedea la treabă pe Vladimir Screciu, însă jucătorul nu a prins deloc minute în cele două meciuri ale primei reprezentative.
În cele din urmă, oficialii lui Maccabi Haifa au mers pe altă variantă pentru poziția respectivă și au anunțat transferul lui Peter Agba.
Nigerianul a fost adus în schimbul a 1,2 milioane de euro, ceea ce dă de înțeles că israelienii și-au acoperit acea poziție.