A picat Fofana, a intrat in atentie alt mijlocas din Liga 1! Becali are o noua tinta si l-a sunat pe antrenorul echipei pentru a-i cere detalii despre jucator!

Din articol FCSB se reorienteaza catre Florian Loshaj

Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca transferul lui Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan nu mai este de actualitate. El a dezvaluit la PRO X ca s-a retras de la negocieri dupa aparitia unui impresar care a inceput sa ceara comisioane.

Transferul lui Boubacar Fofana (29 de ani) de la Gaz Metan la FCSB nu mai este de actualitate. O spune chiar Gigi Becali, cel care a afirmat la PRO X ca s-a retras de la negocieri dupa aparitia unui impresar care a cerut si el bani.

FCSB se reorienteaza catre Florian Loshaj

Potrivit publicatiei Fanatik, FCSB are si o alta varianta pentru intarirea mijlocului echipei in iarna. Sursa citata scrie ca o tinta a lui Gigi Becali este mijlocasul kosovar Florian Loshaj (23 de ani). El joaca la Poli Iasi din vara si a bifat pana acum 11 aparitii si 3 goluri in Liga 1. Acesta a mai evoluat la MVV Maastricht si Roda JC, in Olanda.

Cotat la 300.000 euro, Loshaj a venit liber de contract la Poli Iasi.

Becali i-a cerut informatii despre Loshaj lui Mihai Teja, fost antrenor al FCSB-ului, acum tehnician la Poli Iasi.

"Daca am nevoie de o informatie, il intreb pe Teja. I-am intrebat pe Duckadam si Narcis pe cine sa iau de la Iasi, n-au stiut. Apoi am vorbit uc Teja. Mi-a zis sa il iau pe portar (n.r Stefan Tarnovanu) si pe un pusti, Tanasa, de 17 ani, foarte puternic. Am mers pe mana lui. Au zis Narcis si Duckadam ca cerceteaza. Lasa, ma, ca am cercetat eu", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.