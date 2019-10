DINAMO - GAZ METAN MEDIAS, LIVE 20:30 | "Cainii", la doua puncte de primul loc de play-off, Medias vrea cu orice pret victoria! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - Gaz Metan Medias, de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Dinamo vine dupa egalul din derby cu marea rivala FCSB si se afla pe locul 11 in clasamentul Ligii 1 cu 14 puncte, la doar 2 puncte de locul 6, primul care duce in play-off, loc pe care se afla FC Botosani in acest moment. Antrenorul cainilor, Dusan Uhrin, nu se poate baza in aceasta seara pe trei piese de baza. Este vorba despre Fabbrini, Montini si Neicutescu, toti trei fiind accidentati. Fabbrini revine la finalul lunii octombrie, e in Italia la recuperare, Montini are si el o leziune musculara si va lipsi doua saptamani. Neicutescu are o fisura de menisc si trebuie sa se recupereze in Turcia pentru a nu risca o accidentare mai grava., El va absenta cel mai mult, 3 luni.

De partea cealalta, Gaz Metan Medias se afla pe locul 4 in clasament cu 21 de puncte acumulate, la doar 3 puncte de liderul CFR. Mediesenii vin dupa o victorie pe teren prorpiu in fata celor de la Clinceni, iar in cazul unei victorii pot urca o pozitie in clasament.

Ultima partida disputata intre cele doua echipe pe terenul celor de la Dinamo s-a incheiat cu victoria "cainilor", scor 2-0, in play-off-ul campionatului trecut. Atunci Montini a marcat o dubla pentru Dinamo.

"Din pacate operatia a venit intr-un moment foarte important pentru mine, am reusit sa ma impun ca titular la Dinamo si sa debutez la nationala de tineret. Imi pare rau ca ratez meciurile echipei Romaniei la U21. Sunt alaturi de ei!", a declarat Neicutescu pentru Sport.ro.

Adrian Motoaca s-a despartit de Dinamo dupa un conflict cu antrenorul Dusan Uhrin. Conducerea lui Dinamo a motivat demiterea specialistului prin faptul ca acesta "i-ar fi bagat mana in gat bucatarului" si ca "le dadea jucatorilor tocanita".

"Nu pot spune ca este un scandal, pentru ca au fost scrise la comanda niste articole care incearca sa imi denigreze activitatea medicala, pregatirea mea in medicina sportiva, cat si caracterul meu.

Domnul Uhrin inca din primele zile a avut un discurs prin care exprima duritatea pe care o doreste. Am considerat ca putem avea o relatie normala si ca il pot ajuta in activitatea sa. Dar prin tonul sau agresiv ne vedea ca pe niste subordonati, nu ca pe niste colegi de staff. Uneori parea ca asteapta miracole de la noi si apoi exprima: "Doctore, here, we are back in time". Facand referire ca a venit la Dinamo cu niste asteptari si spera sa gaseasca metodele de recuperare sau refacere pe care le avea in mandatul de la Timisoara de acum cativa ani buni.

Dupa numai 1 luna mi s-a spus sa dau si alte meniuri si mi-a prezentat prin bucatar 4 variante cu paste bolognese. Consultandu-ma si cu jucatorii, care au respins din start ideea, am transmis ca daca se vor da aceste meniuri, eu nu voi putea raspunde de eventuale neplaceri cauzate de consumul de carne tocata.

Se simtea usor contrat, dar zic eu pe niste argumente solide, pentru ca am o pregatire in nutritia si psihologia sportiva.

Nemultumirile au crescut deoarece dansul considera ca respect oarecum decizia grupului de jucatori. La fel era si cu accidentarile. In cele mai multe cazuri tinea cont partial de sfaturile mele, incercand sa rezolve situatia prin jucatori, insuflandu-le acestora sa nu "se planga" prea mult medicului. Degeaba veneam in apararea lor, in cazul accidentarilor, cu ecografii sau RMN. Cumva dadea senzatia ca ii trebuie control total si el este seful cel mare de la Saftica.

Jucatorilor le-a parut rau, mai ales ca lucrasem cu unii dintre ei si la alte echipe, altora le ajunsesera informatii de la prieteni sau jucatorii de la lot despre mine. La plecarea mea nu s-a pus problema de cearta sau alte disensiuni intre mine si ei, ba chiar jumatate din lotul actual si-au luat un calduros ramas Bun si m-au vizitat la apartamentul de la Rin inainte plecare.

Referitor la declaratia ca dadeam mancaruri grele si tocanita, nici nu se pune problema de asa ceva. Pe vremea cand eram la Viitorul a venit o echipa de la ZDF si am facut chiar un reportaj de 20 minute pentru acestia despre alimentatia inainte si dupa meci, respectand raportul caloric. Chiar credeti ca dupa atatia ani de experienta pot gresi alimentatia sportivilor?! Daca era asa, ce incredere ar mai fi putut avea un antrenor exigent ca si Gica Hagi sa ma lase sa prezint celei mai importante televiziuni germane stilul sau profesionist in care vede alimentatia sportivilor cat si vitaminizarea acestora?", a spus Adrian Motoaca pentru www.sport.ro

Razvan Popa: "Mergem acolo sa castigam!"



Jucatorul celor de la Gaz Metan Medias, Razvan Popa, a declarat ca mediesenii vin la Bucuresti pentru a castiga partida si considera ca echipa sa are sanse foarte mari sa prinda play-off-ul in acest sezon.

"Mergem acolo sa castigam, sa ne respectam, statutul din clasament. Avem sanse foarte mari la play-off, eu de asta am venit la Gaz Metan. Stiam proiectul. Asta este principalul nostru obiectiv", a declarat Razvan Popa, jucatorul lui Gaz Metan Medias.

Echipele probabile:

Dinamo: Piscitelli-Ciobotariu, Puljic, Popescu, Sin-Mrzljak, Filip-Sorescu, Nistor, Moldoveanu-Popa

Gaz Metan Medias: Plesca-Pleasca, Constantin, Larie, Velisar-Droppa, Rosu, Olaru-Chamed, Bus, Cardoso