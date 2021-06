"A marcat 16 goluri in ultimul sezon!" Becali si-a gasit atacant pentru sezonul urmator! Agentul a facut anuntul 

Gigi Becali cauta sa rezolve problemele din atac ale echipei sale.

Patronul ros-albastrilor cauta un atacant pentru a rezolva una dintre cele mai mari probleme din acest sezon, acolo unde FCSB nu a avut un varf de careu. Dupa ce a reusit sa isi consolideze apararea, transferandu-i pe Alexandru Cretu si Stipe Vucur, Becali vrea un atacant.

Iar cel despre care finantatorul i-a spus ca i-a 'rezolvat' problema celui de-al doilea fundas, Florin Vulturar, ar avea deja o solutie. Agentul a dezvaluit ca are un atacant pe care i-l propune lui Gigi Becali, insa nu a oferit foate multe detalii despre el.

"Chiar acuma am urmarit un atacant interesant, vom vedea. Nu pot sa va spun mai multe. Are 16 goluri marcate in ultimul sezon, veti afla in zielele viitoare daca se face.

Am avut o relatie cat se poate de corecta cu dansul, n-am incercat niciodata sa aduc jucatori la numar, am urmarit foarte mult, nu te poti pacali chiar foarte tare, sunt o gramada de site-uri. Am o relatie foarte buna, cu nasu sa zic asa, ca mi-a botezat copilul", a spus Florin Vulturar pentru Digi Sport.