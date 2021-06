EXCLUSIV | Lui Gigi Becali i s-ar fi oferit gratis un club urias din Bulgaria! Varul sau este un prieten apropiat al fostului patron

Latifundiarul din Pipera putea fi rival in Bulgaria pentru Ludogoret Razgrad si TSKA Sofia.

Surse jurnalistice din Bulgaria au dezvaluit ca clubul Levski Sofia le-ar fi fost oferit gratis mai multor milionari si miliardari din Balcani, pe lista aflandu-se inclusiv Gigi Becali, patronul FCSB, si miliardarul greco-rus Ivan Savidis, finantatorul lui PAOK Salonic. Cei doi ar fi refuzat oferta sa se implice financiar la clubul din Sofia, venita prin intermediari, desi Levski este unul dintre cele mai iubite echipe din Bulgaria si are in palmares 26 de titluri nationale si 25 de Cupe ale Bulgariei, dar si trei sferturi de finala in Cupa Cupelor si doua in Cupa UEFA/Europa League.

Oferta ar fi venit in urma fugii miliardarului Vasil Bojkov din tara, in mai 2020, dupa ce fusese condamnat de justitia bulgara. "Albastrii" trec prin dificultati majore financiare, terminand ultimul sezon pe locul al optulea in A PFG si pierzand calificarea in play-off si prezenta in preliminariile Conference League. Clubul are datorii de peste 10 milioane de euro si necesita un buget anual de minim 5 milioane de euro, asa ca cei care pot investi sunt putin in Balcani.

Echipa a fost oferita, in mai 2020, si fostului premier bulgar Boiko Borisov, un fan al echipei, care a refuzat, de asemenea, considerand oferta "jignitoare si umilitoare, prin modul in care a fost facuta". In acest moment, pachetul majoritar de actiuni este trecut pe numele fostului fotbalist Nasko Sirakov (51.6%) si al fostului baschetbalist Konstantin Papazov (35%).

Gigi Becali are o avere estimata oficial la 350-400 de milioane de euro, dar Dumitru Dragomir dezvaluia ca "din punctul meu de vedere, averea lui e de peste doua miliarde de euro". El detine clubul de fotbal FCSB, dar si importante afaceri in imobiliare, constructii, agricultura si domeniul medical. Ivan Savidis are o avere estimata oficial la 1.4 miliarde de euro si detine Agrokom Group (apa imbuteliata, procesare carne, agricultura, constructii de sere, tutun etc.), dar controleaza si portul Salonic, cel mai mare din Balcani si din Sud-Estul Europei. Mama lui Gigi Becali, Alexandrina, este nascuta pe teritoriul Bulgariei, iar, in 2011, verii Becali ar fi incercat sa cumpere 51% din actiunile lui TSKA Sofia, pentru 6 milioane de euro, conform presei bulgare.

BULGARII SPUN CA BOJKOV A LOCUIT IN APARTAMENTUL DIN DUBAI AL LUI GIGI BECALI. MILIONARUL SPUNE CA FOST CONFUNDAT CU VARUL SAU

Vasil Bojkov, un magnat al jocurilor de noroc, era cel mai bogat bulgar, cu o avere estimata la 1.3 miliarde de euro, dar datora 359 de milioane de euro impozite neplatite. Pe langa evaziune fiscala, miliardarul a fost gasit vinovat de conducerea unui grup de crima organizata, santaj, tentativa de mituire a unui inalt oficial sau incalcarea proprietatii intelectuale.

Jurnalistii de la sud de Dunare ii prezentau, anul trecut, pe Gigi Becali si Ivan Savidis ca artizanii scoaterii incognito din tara a lui Bojkov. Savidis, care detine cetatenia rusa si este cunoscut ca "omul principal al intereselor Kremlinului in Grecia", l-ar fi ajutat pe patronul lui Levski sa obtina viza pentru Emiratele Arabe Unite si Bojkov s-ar fi refugiat la Dubai, unde ar fi locuit intr-un apartament detinut de milionarul roman.

Patronul FCSB a negat vehement complicitatea cu Bojkov, spunand ca ar fi putut fi confundat cu varul sau, un apropiat al bulgarului. Inca din anii '90, Bojkov a legat o stransa prietenie cu impresarul Ioan Becali, pe care chiar l-a vizitat la inchisoare in Romania si caruia i-a oferit un rol de consultant sportiv la Levski Sofia, hotarand ca toate transferurile la club sa se faca prin firma acestuia. Desi a negat ca detine un apartament in Emiratele Arabe Unite, in 2013, presa scria ca Becali fusese oprit pe fortele de ordine pe aeroport, inainte sa se imbarce intr-un avion privat cu destinatia Dubai, inainte sa fie condamnat la inchisoare cu executare.

FOSTUL PATRON AL LUI LEVSKI, PE LISTA SANCTIUNILOR AMERICANE

Bulgarul Bojkov, cunoscut cu supranumele de "Craniul", ar fi avut legaturi cu puternice grupari interlope din Bulgaria si Balcani, si a intrat, in aceasta luna, pe lista de sanctiuni a Departamentul Trezoreriei din Statele Unite, fiind acuzat ca a planuit sa creeze un canal prin care liderii rusi sa influenteze guvernul bulgar. SUA au adoptat sanctiuni impotriva a trei cetateni bulgari si a 64 de firme conduse de ei, acuzandu-i de implicare in acte de coruptie in acest stat al UE.

In 2011, numele lui Bojkov a fost mentionat in corespondenta diplomatica de la ambasada SUA la Sofia, publicata de WikiLeaks, care dezvaluia legaturile profunde intre afaceristi si criminalitatea organizata din Bulgaria. Ambasadorul SUA, John Ordwick, intr-o scrisoare diplomatica, l-a identificat pe Bojkov drept "cel mai infam gangster" din Bulgaria si a constatat ca era inca activ "in spalarea banilor, in fraude de privatizare, amenintari, extorcari, escrocherii si comertul ilegal cu antichitati". De asemenea, presa din Moldova a scris ca acesta ar fi un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, controversatul oligarh din Republica Moldova, dat si el in urmarire internationala.

