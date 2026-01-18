Deși roș-albaștrii au controlat ostilitățile, Yanis Pîrvu a marcat singurul gol al partidei în minutul 28.

Bogdan Andone: ”Cred că la atitudine s-a făcut diferența!”

Este a doua victorie obținută de piteșteni în fața campioanei în acest sezon. În tur, FC Argeș a învins-o cu 2-0 pe FCSB. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a explicat cum a reușit echipa sa să se impună în două rânduri în fața campioanei FCSB.

Tehnicianul susține că atitudinea a făcut diferența și faptul că elevii săi au respectat întocmai planul tactic și nu i-au lăsat să joace pe cei de la FCSB.

”Pentru noi, ca echipă nou-promovată și în formare, care nu are individualități care să câștige singure jocul, e important ca echipa să muncească, toată echipa să aibă o atitudine corespunzătoare și, bineînțeles, să respectăm planul tactic pe care îl pregătim pentru fiecare joc în parte, să scoatem maximum din fiecare joc.

Eu cred că la atitudine s-a făcut diferența, dacă nu ai atitudine bună și dacă nu muncești, nu vei reuși să câștigi contra unei echipe ca FCSB, care are jucători foarte buni, individualități, jucătorii din atac pot rezolva meciul printr-o execuție. E important să nu-i lași să joace, totul pleacă de la atitudine”, a spus Bogdan Andone, conform Fanatik.

