Sansa URIASA ratata de Romania! Fotbalistul cu origini romane din Premier League care a ales sa joace pentru Canada poate DEBUTA la Wolves!

Theo Corbeanu a fost rezerva in meciul pierdut de Wolverhampton in deplasare cu Burnley, scor 1-2.

Pustiul de numai 18 ani a avut evolutii foarte apreciate in ultima perioada pentru echipa U23 a 'lupilor' si a fost rasplatit astfel de antrenorul Nuno Espirito Santo cu o convocare in lotul primei echipe pentru acest meci.

Fotbalistul de banda dreapta s-a nascut in Canada din parinti romani si, desi a evoluat strans 8 meciuri pentru nationala U17 a Romaniei, a ales sa reprezinte Canada la nivel de U19.

Intr-un interviu acordat publicatiei 101greatgoals.com, Theo a dezvaluit motivul pentru care a facut aceasta alegere. El a spus ca l-a motivat foarte mult generatiile foarte bune pe care le are Canada in acest moment, dar si faptul ca in aceasta tara se va desfasura Campionatul Mondial din 2026, in parteneriat cu SUA si Mexic.

"Am reprezentat Romania la nivel de tineret. Nu am facut-o pentru Canada, fiindca nu am fost selectat pentru echipa U15. Asa ca mi-am spus ca vreau sa joc fotbal international, pentru ca asta faceau cei mai talentati jucatori. Am contactat Romania, mi-au spus ca ma cunosc si ca ma urmaresc. Le-am trimis cateva clipuri cu mine si am inceput sa vorbim. Am primit o convocare impotriva Irlandei si am debutat in septembrie 2017

Am ales Canada acum, dupa cativa ani, pentru ca am simtit ca este un lucru corect in acest moment, deoarece are o generatie foarte promitatoare de jucatori. Mai ales cu toata emotia de a gazdui Cupa Mondiala din 2026. Am crezut ca pot face parte din aceasta aventura. Asta m-a motivat si m-a inspirat. Mi-am dorit intotdeauna sa joc pentru Canada, dar asa cum am spus, cu cativa ani in urma nu am fost selectat", a dezvaluit Corbeanu sursei citate.

Theo Corbeanu a evoluat in acest sezon in partide pentru echipa secunda a lui Wolverhampton, in care a reusit patru goluri si o pasa decisiva.